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        Yaralı kartal tedavi altına alındı

        MERSİN'in Mut ilçesinde çoban tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:54 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:55
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        Yaralı kartal tedavi altına alındı
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        MERSİN'in Mut ilçesinde çoban tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Yalnızcabağ Mahallesi'nde hayvanları otlattığı esnada yaralı halde kartal bulan Hasan Çeşme, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kartalı bulunduğu yerden alan ekipler, hayvanı şube müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.

        Kartal, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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