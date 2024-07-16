Dereye yatağına düşen köpek kurtarıldı

İlçeye bağlı Taşçılı Mahallesinden geçen ve içerisinde sazlıkların bulunduğu dere yatağına sokak köpeği düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı. Durumu iyi olduğu belirlenen köpek, serbest bırakılmasıyla koşarak bölgeden uzaklaştı.

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