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        Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

        MERSİN'de FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:25
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        Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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        MERSİN’de FETÖ/PDY’nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin kentte güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütten kopmaları önlemek ve örgüt mensuplarını bir arada tutabilmek, maneviyatlarını güçlendirmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla öğrenci evleri açtıkları, maddi destek sağladıkları ve kamp türü etkinlikler düzenledikleri, sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurduklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurarak, örgütsel talimat ve bilgileri bu uygulama üzerinden gönderdikleri tespit edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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