Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN’de FETÖ/PDY’nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin kentte güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütten kopmaları önlemek ve örgüt mensuplarını bir arada tutabilmek, maneviyatlarını güçlendirmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla öğrenci evleri açtıkları, maddi destek sağladıkları ve kamp türü etkinlikler düzenledikleri, sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurduklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.