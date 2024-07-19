Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Selahattin Demirtaş'a yargılandığı davada 2,5 yıl hapis

        ESKİ HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çeşitli konuşmalarından dolayı yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selahattin Demirtaş'a yargılandığı davada 2,5 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİ HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çeşitli konuşmalarından dolayı yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bazı mitinglerdeki çeşitli konuşmaları nedeniyle açılan davanın karar duruşması bugün, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş’ın avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan Demirtaş, “İddianame kopyala yapıştır olduğu için hatalar bile aynı. Avukatların sunduğu delillerin hiçbir anlam ifade etmediğini anlıyoruz. Herhangi bir ülkede bir hakimin önüne koysak bu mütalaayı bir şey anlamaz. Mütalaada hukuk anlamında tek satır yok. Mütalaa siyasi amaçlıdır. Bu dosya AİHM'e kadar gidecek. Eleştiri hakkımı kullandığım için yargılanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir şiddet, terör dosyasıyla yargılanmadım. Konuşmalarımdan dolayı 55 yıl ceza aldım. Karşınıza bir kadını katleden biri olarak çıksaydım ağır tahrik, iyi hal indirimi alırdım. Bana verilen hiçbir cezada iyi hal indirimi almadım. Türk yargısı bize ayrımcılık yapıyor. Bana yapılan hakaretlerle ilgili tek bir defa işlem yapılmadı. 8 yıldır 13 metrekare bir hücrede tutuluyorum” dedi.

        Demirtaş’ın savunmasının ardından avukatlar söz aldı. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet Demirtaş’a ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 ay, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan ise 1 yıl 3 hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Mersin'de tarım alanında çıkan yangında 3 ev yandı
        Mersin'de tarım alanında çıkan yangında 3 ev yandı
        Mersin'de "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Anı Sergisi"nin açılışı yapıl...
        Mersin'de "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Anı Sergisi"nin açılışı yapıl...
        Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç ödülle...
        Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Süleyman Mete Genç ödülle...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Mersinli Kıbrıs gazisi 50 yıl önceki c...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI - Mersinli Kıbrıs gazisi 50 yıl önceki c...