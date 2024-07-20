Mersin'de Kıbrıs Barış Harekâtı onuruna yemek

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yıl Dönümü’ ile ‘20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’ dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı. Seçer, “Dünyada hiçbir askeri harekât yoktur ki ismine barış lafı yakışsın. Kıbrıs Barış Harekâtı tam da barış harekâtıdır” dedi.

Mersin'de ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yıl Dönümü’ ile ‘20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’ nedeniyle yemek programı düzenlendi. Programa; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve eşi Nuran Fırat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve eşi Salih Mendeli, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, meclis üyeleri, kent protokolü, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Programda ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu, ardından konuşmalara geçildi. Konuşmasına 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın sadece Kıbrıslı soydaşların değil aynı zamanda Anavatanda yaşayan yurttaşların da bayramı olduğunu belirterek başlayan Başkan Seçer, Kıbrıs Barış Harekâtı kararının barışçıl tüm yolların denenmesine karşın muvaffak olunamamasından dolayı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından adaya barışı ve huzuru götürmek adına alındığını söyledi. Cumhuriyetin kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’nin dış politikasının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Savaş zorunlu değilse meşru müdafaa gerektirmiyorsa bir cinayettir. Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışıyla sürdürüldüğünü dile getiren Seçer, Bülent Ecevit’in de aldığı kararı yine bu anlayış ile aldığını kaydetti.

'KIBRIS BARIŞ HAREKATI TAM DA BARIŞ HAREKATIDIR' “Dünyada hiçbir askeri harekât yoktur ki ismine barış lafı yakışsın. Kıbrıs Barış Harekâtı tam da barış harekâtıdır” diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, hiçbir koşulda savaşı öncelemeyen Türk milletinin, her zaman uzlaşma, anlaşma, hakkani bir zeminde buluşma ve barışı tesis etmek için mücadele ettiğinin altını çizdi. Harekat esnasında şehit olanlara ve ebediyete irtihal eden gazilere rahmet dileyen Seçer, “Hayatta olan hatta burada olan Kıbrıs gazilerimize de şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Umarım Anavatan olarak Kıbrıs’a bir daha böyle bir müdahale ihtiyacı duymayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten hükümetlerin Kıbrıs üzerindeki tavırlarının hep aynı olduğunu aktaran Seçer, “Kıbrıs konusunda hangi siyasi gelenekten gelirse gelsin iktidar olan başbakanlar aynı anlayışta Kıbrıs’a bakmıştır. Kıbrıs’ta önemli gelişmelerden sonra geldiğimiz noktada iki toplumlu egemen bir devlet yapısının oluşmasıdır. Tabi ki üzüntümüz KKTC’nin Türkiye dışındaki devletler tarafından tanınmamasıdır. Umut ediyorum, uzun tarihsel süreçler boyunca, Kıbrıs konusunda bağımsızlık mücadelesi veren Kıbrıslı soydaşlarımızın ve Kıbrıslı soydaşlarımızın bağımsızlığı için anavatan olarak Türk milletinin gayretleri bir gün olumlu netice verecek ve Kıbrıs’ta bağımsız, müstakil bir Türk Cumhuriyeti tesis edilecektir ve bu devleti de bütün dünya tanıyacaktır” diye konuştu.

'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN VE TÜRK DEVLETLERİNİN VAZGEÇİLMEZ KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR' Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise KKTC’nin Türk Devletleri Topluluğuna misafir üye olarak iştirak etmeye başladığını belirterek, “Dileğimiz odur ki bir gün başta Türk Cumhuriyetlerinin kabulüyle KKTC’nin tanımasıyla o tür organizasyonlara ve uluslararası diğer örgütlerin yapılarının içine de üye olarak bir gün girecektir. İnanıyoruz ki bugünleri hep birlikte göreceğiz ve o günlerin de gururunu hep birlikte yaşayacağız. Kıbrıs bizim canımız, Kıbrıs bizim gözümüz, göz bebeğimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile etle tırnak gibi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğini ve beraberliğini pekiştirecek, yarınlara yönelik bu tanıma süreçleriyle ilgili adımları birlikte atacak ve egemen iki ayrı devlet olarak biz o günleri hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.