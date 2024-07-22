'Kimse beni bulamaz' diyen şüpheliyi jandarma narenciye bahçesinde yakaladı

MERSİN'de, 'Yaralama' suçundan aranan R.P. (39), saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı. Firarinin yakalanmadan önce bulanamayacağını belirterek sosyal medyada canlı yayın açıp, "17 yaşından beri cezaevine girdim çıkıyorum. Ekip, helikopter beni alabilir mi ya?" dediği ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Akdeniz ilçesinde 15 gün önce tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan R.P.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, orman ve bahçelerde saklandığı belirlenen R.P.'nin yakalanmamak ve yaşamını sürdürmek için farklı güzergahlar kullanıp, yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini tespit etti. Aramalarda saptanan ayak izleri ve yaşam malzemesi artıklarından çemberi daraltan ekipler, şüphelinin saklandığı alanı belirledi. Ekipler, şüpheliyi bir narenciye bahçesinde yakaladı.