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        Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

        MERSİN'de FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:20
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        Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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        MERSİN’de FETÖ/PDY’nin güncel finans yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’nin güncel finans yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 11 şüphelinin kimliği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 133 bin TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu, şüphelilerin SİGNAL isimli gizli haberleşme programı üzerinden iletişim kurduğu, yurt dışındaki örgüt mensuplarından bu uygulama aracılığıyla talimat aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, örgüt tarafından yurt dışından aktarılan paraları yurt içindeki örgüt mensuplarına dağıttığı, böylece örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu artırmayı ve örgütten kopmayı önlemeyi amaçladıkları, şüphelilerin iş yerlerinde örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği, yeni yapılanmaya yönelik plan ve yöntemler üzerine konuşmalar yaptıkları belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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