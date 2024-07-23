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        Kanyondan yürüyüş yapan 6 dağcıya yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle para cezası

        MERSİN'in Mut ilçesinde Kestel Kanyonu'nda izinsiz yürüyüş yapan 6 dağcıya, yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:45
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        Kanyondan yürüyüş yapan 6 dağcıya yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle para cezası
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        MERSİN'in Mut ilçesinde Kestel Kanyonu'nda izinsiz yürüyüş yapan 6 dağcıya, yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219 lira ceza kesildi.

        Doğa yürüyüşleri düzenleyen, dağcılık belgesi sahibi Bukay İnce, 16 Temmuz'da 5 arkadaşı ile Toroslar'ın eteklerindeki Kestel Kanyonu'na girmek istedi. Yürüyüş öncesi Milli Parklar'dan izin almak isteyen İnce, olumsuz yanıt aldı. Buna rağmen kanyonda yürüyüş yapan İnce ve arkadaşlarına, çıkış sırasında yaban hayata zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219'şar lira ceza yazıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İnce, yaban hayatına zarar vermediklerini ancak cezayı ödeyeceklerini dile getirdi. İnce, "Ünlü Kestel Kanyonu'ndan 5 arkadaş geçtik. Bununla ilgili Milli Parklar'la bir ön görüşme yaptık. İzin verilemeyeceği yönünde kanaatimiz oluşunca izinsiz girdik. Ceza kanyona girdiğimiz için değil; yaban hayata zarar verdiğimiz için yazıldı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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