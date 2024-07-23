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        Mersin'de örgüt marşıyla halay çekip slogan atan 9 kişi adliyede

        MERSİN'de bölücü terör örgütünün marşıyla halay çekip, örgüt elebaşı lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:05
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        Mersin'de örgüt marşıyla halay çekip slogan atan 9 kişi adliyede
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        MERSİN'de bölücü terör örgütünün marşıyla halay çekip, örgüt elebaşı lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte haziran ayında bir grubun bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekip örgüt elebaşı lehine slogan attıkları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 11 şüphelinin kimliğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çeşitli dijital materyaller, silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Mersin’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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