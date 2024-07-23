Mersin'de örgüt marşıyla halay çekip slogan atan 9 kişi adliyede

MERSİN'de bölücü terör örgütünün marşıyla halay çekip, örgüt elebaşı lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte haziran ayında bir grubun bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekip örgüt elebaşı lehine slogan attıkları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 11 şüphelinin kimliğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çeşitli dijital materyaller, silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.