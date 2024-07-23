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        Anız yangını zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan anız yangını, zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:50 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:55
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        Anız yangını zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan anız yangını, zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'nde çıktı. Yakılan anız ateşi kontrolden çıkıp, alevler çevrede bulunan zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Her iki bahçede zarar gören alanın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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