Evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Belçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla Mehmet Tirrun'a ulaşamayan yakınları, komşularını arayarak kontrol etmelerini istedi. Eve gelen komşular, içeriye girdiklerinde Tirrun'u yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tirrun'un öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Tirrun'un cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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