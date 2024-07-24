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        Mersin'de 13 yaşındaki Nesrin, kayıp

        MERSİN'de dün sabah evden çıkan 13 yaşındaki Nesrin Erez geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:20
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        Mersin'de 13 yaşındaki Nesrin, kayıp
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        MERSİN'de dün sabah evden çıkan 13 yaşındaki Nesrin Erez geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

        Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde oturan Nesrin Erez'den dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Erez ailesi, bulunması için yardım istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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