Mersin'de 13 yaşındaki Nesrin, kayıp

Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde oturan Nesrin Erez'den dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Erez ailesi, bulunması için yardım istedi.

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