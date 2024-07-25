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        Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü

        MERSİN'de Musa Özel (52) boşanma aşamasındaki eşi Fatma Özel (21), kayınpederi İbrahim Avcı (56) ve kayınvalidesi Elif Avcı'yı (54) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:02
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        Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
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        MERSİN'de Musa Özel (52) boşanma aşamasındaki eşi Fatma Özel (21), kayınpederi İbrahim Avcı (56) ve kayınvalidesi Elif Avcı'yı (54) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Özel, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Özel, kayınpederi İbrahim Avcı ve kayınvalidesi Elif Avcı ile görüştü. Görüşme sırasında çıkan tartışmada Özel, tabanca ile eşi, kayınpederi ve kayınvalidesine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Özel ve İbrahim Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Avcı da kurtarılamadı. Musa Özel, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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