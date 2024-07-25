Annesini son yolculuğuna sevdiği türkülerle uğurladı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Birsen Çatıkkaş (72) için cemevinde düzenlenen törende oğlu sazıyla annesinin sevdiği türküleri seslendirdi. Törenin ardından Çatıkkaş’ın cenazesi toprağa verildi.

Tarsus ilçesinde çoklu organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Birsen Çatıkkaş hayatını kaybetti. Çatıkkaş’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Çamalan Cemevi’ne götürülen Çatıkkaş için Tahtacı Alevilerinin geleneklerine göre ‘uğurlama erkanı’ düzenlendi. Annesinin cenazesinin başına gelen oğlu Mustafa Talipoğlu ile yeğeni Mustafa Talipoğlu, saz çalıp sevdiği türküleri seslendirdi. Sabahat Akkiraz’ın ‘Bergüzar’ adlı türküsüne cenazeye katılanlar da eşlik etti. Törenin ardından Çatıkkaş’ın cenazesi, götürüldüğü Çamalan Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.