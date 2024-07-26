Mersin'de 9 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

MERSİN'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 'GÜRZ-1' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet müdürlükleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-1 operasyonları düzenlendi. DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri ve örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalıştıkları tespit edilen W.A., M.M.D., S.A.A., K.C.M., A.F., S.M., M.S., M.K.Z. ve Z.E.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.