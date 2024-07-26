Mersin'de 9 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)

Mersin'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 'GÜRZ-1' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerin 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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