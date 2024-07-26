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        Otoyolda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu refüje savrulan otomobilin sürücüsü Bekir V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:25 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:30
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        Otoyolda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde otoyolda arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu refüje savrulan otomobilin sürücüsü Bekir V. (51) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Y.Y.’nin kullandığı 27 BCS 33 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus istikametinde hareket halindeyken önünde ilerleyen Bekir V. (51) yönetimindeki 68 BF 168 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, her iki araç da yoldan çıkarak refüje savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Bekir V.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bekir V.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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