Mersin'de liman şantiyesinde yangın

Taşucu Kum Mahallesi mevkisinde bulunan Ceyport Limanı'nın şantiyesinde molozların olduğu bölgede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, arazözler ve sangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

MERSİN'inSilifke ilçesindeki liman şantiyesinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.