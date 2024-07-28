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        Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDI Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Kum Mahallesi mevkisinde bulunan Ceyport Limanı'nın şantiyesinde molozların olduğu bölgede saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:15
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        Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Kum Mahallesi mevkisinde bulunan Ceyport Limanı'nın şantiyesinde molozların olduğu bölgede saat 10.30 sıralarında çıkan yangın, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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