Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Kum Mahallesi mevkisinde bulunan Ceyport Limanı'nın şantiyesinde molozların olduğu bölgede saat 10.30 sıralarında çıkan yangın, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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