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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Vatandaşa hizmet aksar mı diye sormadan 'borçları tahsil edeceğiz' dediler

        MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen hafta alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan; belediyelerin SGK prim borçlarının tahsiline yönelik kararla ilgili, "Vatandaşa hizmet aksar mı diye sormadan 'borçları tahsil edeceğiz' dediler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:21 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:25
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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Vatandaşa hizmet aksar mı diye sormadan 'borçları tahsil edeceğiz' dediler
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        MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen hafta alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan; belediyelerin SGK prim borçlarının tahsiline yönelik kararla ilgili, “Vatandaşa hizmet aksar mı diye sormadan 'borçları tahsil edeceğiz' dediler. Yani sizin vergilerinizden, maliyeye aktardığınız paralardan; bizim size hizmet etmemiz üzere gönderilen paraları kesecekler" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan kesileceği yönündeki kararının ardından Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de konu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Seçer, “Üzülerek ifade edeyim; Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da bizi üzecek kararlar aldı. Belediyenin sosyal güvenlik prim borçlarını ‘gönderdiğimiz paralardan keseceğiz’ dediler. Yani sizin vergilerinizden, maliyeye aktardığınız paralardan bizim size hizmet etmemiz üzere gönderilen paraları kesecekler. Senin paraya ihtiyacın var mı, yok mu? Bu parayı, bu borcu kesersek sen aç, susuz kalır mısın? Çaltıbozkır’a, Silifke’ye, Mut’a, Tarsus’a hizmetin aksar mı diye sormadan keseceklerini ilan ettiler” dedi.

        Vahap Seçer, 5 yıl içerisinde çok büyük sıkıntılarla boğuşarak bugünlere geldiklerini ifade ederek, "Biz inançlı insanlarız, azimli, çalışkan insanlarız. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının ağzından ‘paramız yok, bütçemiz yok, yolunuzu yapamayız, sosyal destek yapamayız, işçi ücretlerini, çalışan ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz’ diye bir ağlama, sızlanma, şikayet duyurulmamıştır. Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız. Size hizmetleri de bir bir yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz onun da üstesinden geliriz. Hiç merak etmeyin” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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