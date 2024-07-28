Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Vatandaşa hizmet aksar mı diye sormadan 'borçları tahsil edeceğiz' dediler

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen hafta alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan; belediyelerin SGK prim borçlarının tahsiline yönelik kararla ilgili, “Vatandaşa hizmet aksar mı diye sormadan 'borçları tahsil edeceğiz' dediler. Yani sizin vergilerinizden, maliyeye aktardığınız paralardan; bizim size hizmet etmemiz üzere gönderilen paraları kesecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan kesileceği yönündeki kararının ardından Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de konu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Seçer, “Üzülerek ifade edeyim; Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da bizi üzecek kararlar aldı. Belediyenin sosyal güvenlik prim borçlarını ‘gönderdiğimiz paralardan keseceğiz’ dediler. Yani sizin vergilerinizden, maliyeye aktardığınız paralardan bizim size hizmet etmemiz üzere gönderilen paraları kesecekler. Senin paraya ihtiyacın var mı, yok mu? Bu parayı, bu borcu kesersek sen aç, susuz kalır mısın? Çaltıbozkır’a, Silifke’ye, Mut’a, Tarsus’a hizmetin aksar mı diye sormadan keseceklerini ilan ettiler” dedi.