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        Göksu Nehri'nde mahsur kalan yaralı leyleği, itfaiye erleri yüzerek kurtardı

        MERSİN'de Göksü Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan kanadı kırık leylek, yanına yüzerek ulaşan itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:30
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        Göksu Nehri'nde mahsur kalan yaralı leyleği, itfaiye erleri yüzerek kurtardı
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        MERSİN’de Göksü Nehri’ndeki adacıkta mahsur kalan kanadı kırık leylek, yanına yüzerek ulaşan itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.

        Silifke ilçesinde Göksu Nehri’ndeki adacıkta bir leyleğin mahsur kaldığını görenler Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ihbarda bulundu. Ekipler, 3 gündür adacıkta kaldığı belirtilen leyleği kurtarmak için yüzerek yanına gitti. Kanadında kırık olduğu belirlenen ve bitkin düşen leylek, kıyıya çıkarıldı. Leylek, tedavisi yapılması için barınağa götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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