Göksu Nehri'nde mahsur kalan yaralı leyleği, itfaiye erleri yüzerek kurtardı

MERSİN’de Göksü Nehri’ndeki adacıkta mahsur kalan kanadı kırık leylek, yanına yüzerek ulaşan itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.

Silifke ilçesinde Göksu Nehri’ndeki adacıkta bir leyleğin mahsur kaldığını görenler Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ihbarda bulundu. Ekipler, 3 gündür adacıkta kaldığı belirtilen leyleği kurtarmak için yüzerek yanına gitti. Kanadında kırık olduğu belirlenen ve bitkin düşen leylek, kıyıya çıkarıldı. Leylek, tedavisi yapılması için barınağa götürüldü.