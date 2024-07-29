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        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız (2)

        '2,5SAAT SÜREN TRAFİĞİ 18-20 DAKİKALARDA GEÇEBİLECEĞİZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabı olan 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:10
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        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız (2)
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        ‘2,5SAAT SÜREN TRAFİĞİ 18-20 DAKİKALARDA GEÇEBİLECEĞİZ’

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabı olan 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, proje hakkında açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, “Şu anda Mersin-Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun yaklaşık 10’uncu kilometresinde bulunuyoruz. Sahada yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Burası aynı zamanda hem şantiye sahası, hem otoyol hizmet tesisi olacak. 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Bizim trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu proje ile inşallah çözmüş olacağız. Trafiğin sakin olduğu günlerde yaklaşık 35 bin, yoğun olduğu günlerde ise 70 binlik bir trafiği konuşuyoruz. Bu da yolun artık hizmet seviyesinin iyice düştüğü anlamına geliyor. 40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu bir kesim. Tabiri caizse iğne ile kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tane tünel, 5 tane viyadükten oluşuyor. Yani nereden bakarsanız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan standardı yüksek 3 gidiş 3 geliş olmak üzere projelendirdiğimiz bir yol” dedi.

        ‘3 YIL İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

        Proje bittiğinde 2,5 saat süren trafiğin 18-20 dakikalarda geçebileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bölgemizin, Mersin’imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje. Çukurova Bölgesel Havalimanımızın 12 gün sonra açılmasından sonra çok daha hızlı gelişebilecek olan bir projeden bahsediyoruz. Şu anda sahada 204 makinemiz, yaklaşık 1330 personelimiz var. İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 500’lere yaklaşacak, personel sayımız ise 3 bine çıkacak. Burada koruma alanları var, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Oralardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı bir şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasite ile çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 90’lara, yüzde 100’lere yaklaştırarak buraya kısa sürede inşallah bitirmiş olacağız. Önümüzde bir mani çıkmazsa burayı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bitirerek peyderpey Mersin’imizin bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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