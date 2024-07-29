Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız (2)

‘2,5SAAT SÜREN TRAFİĞİ 18-20 DAKİKALARDA GEÇEBİLECEĞİZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ilk etabı olan 42 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, proje hakkında açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, “Şu anda Mersin-Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun yaklaşık 10’uncu kilometresinde bulunuyoruz. Sahada yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Burası aynı zamanda hem şantiye sahası, hem otoyol hizmet tesisi olacak. 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Bizim trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu proje ile inşallah çözmüş olacağız. Trafiğin sakin olduğu günlerde yaklaşık 35 bin, yoğun olduğu günlerde ise 70 binlik bir trafiği konuşuyoruz. Bu da yolun artık hizmet seviyesinin iyice düştüğü anlamına geliyor. 40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu bir kesim. Tabiri caizse iğne ile kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tane tünel, 5 tane viyadükten oluşuyor. Yani nereden bakarsanız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan standardı yüksek 3 gidiş 3 geliş olmak üzere projelendirdiğimiz bir yol” dedi.