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        Toroslar EDAŞ'tan Mersin'de bakım ve onarım çalışması

        Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:45
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        Toroslar EDAŞ'tan Mersin'de bakım ve onarım çalışması
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        Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 12 bin 306 trafo ve 43 bin 672 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Toroslar EDAŞ, Mersin’de yılın ilk 6 ayında sürdürdüğü müşteri ve çözüm odaklı çalışma hedefleri kapsamında, Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ ta 6 bin 728 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede 35 pano ile 132 trafo ve 248 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 257 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 445 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Ekipler, kentte 5 bin 867 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 427 elektrik panosu ve 166 trafo merkezi montajı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Toroslar EDAŞ, internet sitesinden, mobil uygulamadan ve WhatsApp İhbar Hattı ve müşteri hattından tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek, çözüm buluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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