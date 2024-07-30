Toroslar EDAŞ'tan Mersin'de bakım ve onarım çalışması

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 12 bin 306 trafo ve 43 bin 672 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Mersin’de yılın ilk 6 ayında sürdürdüğü müşteri ve çözüm odaklı çalışma hedefleri kapsamında, Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ ta 6 bin 728 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede 35 pano ile 132 trafo ve 248 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 257 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.