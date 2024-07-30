Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi

Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjden yola çıkan Baran A.'nın (18) kullandığı 33 VU 240 plakalı motosiklete, B.E. (20) idaresindeki 33 AJK 712 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baran A. motosikletle beraber metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletli, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Baran A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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