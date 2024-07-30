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        Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi

        MERSİN'inTarsus ilçesinde refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:10
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        Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza kameraya yansıdı.

        Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjden yola çıkan Baran A.'nın (18) kullandığı 33 VU 240 plakalı motosiklete, B.E. (20) idaresindeki 33 AJK 712 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baran A. motosikletle beraber metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletli, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Baran A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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