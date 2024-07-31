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        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi

        MERSİN'de iki depoya düzenlenen baskında 50 ton sahte deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:35
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        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
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        MERSİN’de iki depoya düzenlenen baskında 50 ton sahte deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, iki depoda yapılan aramada yaklaşık 50 ton sahte deterjanı ele geçirildi. Deterjanların, tuz görünümlü torbalarda Mersin'e getirildiği ve burada bir markaya ait ambalajlara konularak paketlendiği, ardından yurt dışına götürüleceği tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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