Doğu Akdeniz turizminde Çukurova Havalimanı heyecanı

DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti olan ancak bugüne kadar havalimanı eksikliğini nedeniyle yurt dışından gelen turistler konusunda dezavantajlı durumda bulunan Mersin'de 10 Ağustos’ta açılışı yapılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması planlanan törenle açılacak. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebileceği Çukurova Uluslararası Havalimanı, Doğu Akdeniz'in turizm cenneti olan ancak bugüne kadar havalimanı eksikliğini nedeniyle yurt dışından gelen turistler konusunda dezavantajlı durumda bulunan Mersin'de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

9’u 5 yıldızlı olmak üzere 605 otel ve 45 bine yakın yatak kapasitesinin olduğu Mersin’de geçen yıl konaklama tesislerinde 519 bin 497 yerli ve 47 bin 500 yabancı turist olmak üzere toplamda 566 bin 997 turist konakladı. 2023 yılında müze ve ören yerlerini ise 604 bin 112 kişi ziyaret etti. Kentte 926 tescilli antik ve tarihi değeri olan mekan 1642 de tescilli yapı mevcut. Kentin 321 kilometre kıyı şeridinin 108 kilometresi doğal koylardan oluşuyor ve toplam 41 plaj bulunuyor. Bunların da 11’inde ‘mavi bayrak’ var. Turizmcilerin havalimanı açılmasıyla beklentisi ise kente gelen turist sayısının 1 milyona ulaşması. 321 kilometrelik sahilinin yanı sıra tarihi ve turistik bölgesiyle Doğu Akdeniz'in cazibe merkezi olan Mersin’de Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, heyecanlı olduklarını söyledi.

Turizmde ulaşımın çok önemli bir nokta olduğunu belirten Öztop, “Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz ulaşımı baz alıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’deki büyük ve uluslararası havalimanlarından bir tanesi olması bizim için ayrıca önemli. Turizmciler olarak heyecanla bekliyorum. Ağustos ayında açılacak olan olması bizleri memnun etti” dedi.

‘MİSAFİRLERİMİZ DİREKT KONAKLAYACAKLARI TESİSE GELECEK’

Havalimanın faaliyete geçmesi ile Mersin’in dünyadaki turizm payının farklı noktada olacağını anlatan Mehmet Şirin Öztop, “Turizmciler olarak 54 sektörü besliyoruz. Sektörün güçlenmesi önemli. Yurt dışından gelen misafirlerimizi havalimanından direkt buraya, tesislerimize alacağız. Bu yüzden havalimanının açılacak olmasını çok önemsiyoruz. Mersin Türkiye’nin en önemli sahil kıyılarından bir tanesi. 321 kilometre sahil şeridine sahip olması başlı başına bir destinasyon. 500’ün üzerinde tarihi mekana sahip güzel bir şehir. Turizmin kalkınması için nitelikli tesis çok önemli. Havalimanının açılmasıyla tesis yatırımlarının ve sayısının artacağını düşünüyorum” diye konuştu.