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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

        MERSİN'de bilişim sistemleri üzerinden, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:30
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
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        MERSİN’de bilişim sistemleri üzerinden, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık suçlarından aranan ve kesinleşmiş cezası olanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, 14 adet G3 mermisi, 33 ses fişeği ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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