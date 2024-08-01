Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN’de bilişim sistemleri üzerinden, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık suçlarından aranan ve kesinleşmiş cezası olanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, 14 adet G3 mermisi, 33 ses fişeği ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.