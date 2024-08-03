Halatı kopan iskelede asılı kaldı

Olay, ilçeye bağlı Davultpe İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. 7 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan iskelenin halatı koptu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler gelene kadar inşaat işçisi Ömer K. ise iskelede asılı kaldı. Ömer K., asılı kaldığı iskeleden itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı.

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