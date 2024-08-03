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        Halatı kopan iskelede asılı kaldı

        MERSİN'in Mezitli ilçesinde 7 katlı binanın inşaatında halatın kopması sonucu iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:20
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        Halatı kopan iskelede asılı kaldı
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        MERSİN’in Mezitli ilçesinde 7 katlı binanın inşaatında halatın kopması sonucu iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, ilçeye bağlı Davultpe İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. 7 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan iskelenin halatı koptu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler gelene kadar inşaat işçisi Ömer K. ise iskelede asılı kaldı. Ömer K., asılı kaldığı iskeleden itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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