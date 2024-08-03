Mersin'de Haniye ve Gazze için yürüyüş

Yaklaşık 2 kilometre yürüyen grup Özgecan Aslan Barış Meydanı’na gediğinde yürüyüşü tamamlarken; Mersin Filistin Dayanışma Platformu adına Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Aydın Yığman’ın okuduğu duanın ardından protestocu grup olaysız bir şekilde dağıldı.

MERSİN'de, suikast sonucu Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto amacıyla yürüyüş yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.