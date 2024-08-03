Mersin'de Haniye ve Gazze için yürüyüş
MERSİN'de, suikast sonucu Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto amacıyla yürüyüş yapıldı.
MERSİN'de, suikast sonucu Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto amacıyla yürüyüş yapıldı.
Mersin Filistin Dayanışma Platformu ev sahipliğindeki protesto yürüyüşü, Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan başladı. Yürüyüşe AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir’in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. ‘Filistin halkı yalnız değildir, ‘Siyonist İsrail, Filistin’den defol’, ‘Çocuklar ölüyor, dünya susuyor’, ‘Katil ABD, Ortadoğu’dan defol’ yazılı döviz ve pankartlar taşınarak slogan atıldı.
Yaklaşık 2 kilometre yürüyen grup Özgecan Aslan Barış Meydanı’na gediğinde yürüyüşü tamamlarken; Mersin Filistin Dayanışma Platformu adına Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Aydın Yığman’ın okuduğu duanın ardından protestocu grup olaysız bir şekilde dağıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.