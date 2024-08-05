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        Mersin'de 'kayıt dışı' işçi çalıştıranlara toplam 2 milyon 200 bin lira ceza

        MERSİN'de yapılan denetimlerde, kayıtsız yabancı ve çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine toplam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:20
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        Mersin'de 'kayıt dışı' işçi çalıştıranlara toplam 2 milyon 200 bin lira ceza
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        MERSİN'de yapılan denetimlerde, kayıtsız yabancı ve çocuk işçi çalıştıran iş yerlerine toplam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, SGK ve Maliye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak halka açık işletmelerde denetim yapıldı. Aralarında SPA, sauna, hamam ve masaj salonlarının da olduğu iş yerlerini kontrol eden 24 ekip, 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığını tespit edip, yasal işlem başlattı. 5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. 1 iş yerinde yaşı küçük 2 çocuğun çalıştığının tespitiyle, çocuklar gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Türkiye'ye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı saptanan 4 yabancı uyruklu da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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