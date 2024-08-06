Enerjisa Dağıtım Şirketleri yaz staj programı SPARK ile gençlerin kariyer yolculuğunu destekliyor

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla ve sürdürülebilir enerji hedefi ile çalışmalarını sürdüren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ Yaz Staj Programı SPARK ile bu yıl 170 üniversiteli gencin kariyer yolculuğunu destekliyor.

2021 yılından bu yana yürüttüğü kişisel gelişim, koçluk desteği, proje çalışması, teknik gezi ve proje sunumu aşamalarını içeren yeni nesil yaz staj programı olan SPARK’ın 2024 yılı kapanış etkinliğini gerçekleştirdi. SPARK’ın son gününde, yirmi gün boyunca devam eden staj programına katılan, 28 proje koçu ile projelerini hayata geçirip, çeşitli eğitimler ve teknik gezilerden faydalanan 170 katılımcı sertifikalarını aldı. Staj dönemi boyunca Adana, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 12 ilde ikamet eden ve üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler veya Sosyal Bilimler Fakülteleri’nde 3. Veya 4. Sınıfta olan adayların başvurabildiği SPARK Yaz Staj Programı bu yıl da öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda 2024 yılında 154 üniversiteden yapılan 4 bin 827 başvuru değerlendirildi ve 54 üniversiteden 170 katılımcı Spark Yaz Staj Programına katılmaya hak kazandı. 2022-2024 yıllarını kapsayan son 3 yılda ise 154 üniversiteden 8 bin 418 aday başvuru yaparken, 54 üniversiteden 365 katılımcı SPARK Yaz Staj Programına katıldı.

ÖZSÜREKCİ: GENÇLERİN MEZUN OLMADAN ÖNCE İŞ HAYATINI TECRÜBE ETMELERİNİ DESTEKLİYORUZ Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin yetenek programlarını değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Türkiye’de 3 elektrik dağıtım bölgesindeki, 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunarken en değerli kaynağımızın ‘insan’ olduğunu biliyoruz. Şirketimizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yetenekleri desteklemek için de SPARK Yaz Staj Programı gibi kariyer programlarına çok önem veriyor ve gerekli özeni gösteriyoruz. SPARK sayesinde her yıl onlarca üniversiteli genci Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve elektrik dağıtım sektörü ile tanıştırıyoruz. Üstelik bu program sayesinde üniversite öğrenimine devam eden gençlerin mezun olmadan önce iş hayatını tecrübe etmelerini ve deneyimlerini güçlendirmelerini destekliyoruz” dedi.