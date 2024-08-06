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        Bisikletli Alim'in ölümüne neden olan sürücü 52 gün sonra yakalandı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü, bisikletli Alim Dede Önem'e (18) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Batuhan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:50
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        Bisikletli Alim'in ölümüne neden olan sürücü 52 gün sonra yakalandı
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü, bisikletli Alim Dede Önem'e (18) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Batuhan B. (23), olaydan 52 gün sonra düzenlenen operasyonda bir apartmanın çatı kısmında güneş enerjisi panellerinin altında saklandığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

        Erdemli ilçesinde yaşayan Alim Dede Önem'e, Kurban Bayramı'nın ilk günü, 16 Haziran'da D-400 kara yolunda bisikletiyle seyir halindeyken arkasından gelen Batuhan B. idaresindeki otomobil çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Önem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü Batuhan B., kaçtı. Erdemli Sulh Ceza Hakimliği tarafından Batuhan B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda jandarma ekipleri Batuhan.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin belirlediği 4 adrese düzenlenen operasyonda Batuhan B. bulunamadı. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri Yenişehir ilçesindeki bir adreste daha arama yaptı.

        Operasyon sonucunda 52 gündür firari olan ve trafik kazası sonucu Alim Dede Önem’in ölümüne neden olan Batuhan B., apartmanın çatı kısmında güneş enerjisi panellerinin altında saklandığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Batuhan B.’nin saklandığı dairede yapılan aramada ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabancaya da el kondu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Batuhan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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