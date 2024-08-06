Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-beyazlılar Mersin Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda taktik ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Son şampiyon Galatasaray karşısında sürprize imza atmayı hedefleyen Özhan Pulat’ın talebeleri hazırlıklarını yarın yapacağı sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.