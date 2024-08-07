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        Göksu Irmağı'na giren Berat, boğuldu

        MERSİN'inMut ilçesinde Göksu Irmağı'na giren Berat Aslan (16), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:59
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        Göksu Irmağı'na giren Berat, boğuldu
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        MERSİN'inMut ilçesinde Göksu Irmağı'na giren Berat Aslan (16), boğuldu.

        Selamlı Mahallesi'nde Göksu Irmağı'na arkadaşları ile serinlemek için giren Berat Aslan, bir süre sonra gözden kayboldu. Berat'ın arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, kıyıya vuran Aslan'a burada ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer Göksu Irmağı'na girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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