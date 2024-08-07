Göksu Irmağı'na giren Berat, boğuldu
MERSİN'inMut ilçesinde Göksu Irmağı'na giren Berat Aslan (16), boğuldu.
MERSİN'inMut ilçesinde Göksu Irmağı'na giren Berat Aslan (16), boğuldu.
Selamlı Mahallesi'nde Göksu Irmağı'na arkadaşları ile serinlemek için giren Berat Aslan, bir süre sonra gözden kayboldu. Berat'ın arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, kıyıya vuran Aslan'a burada ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer Göksu Irmağı'na girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
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