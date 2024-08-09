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        1200 rakımda 18 bin çilek fidesi yetiştirdi

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Nuray Yaylak (46), devletten aldığı fide desteğiyle başlattığı çilek yetiştiriciliğini 1200 rakımda 18 bin fideye çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:05
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        1200 rakımda 18 bin çilek fidesi yetiştirdi
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        MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Nuray Yaylak (46), devletten aldığı fide desteğiyle başlattığı çilek yetiştiriciliğini 1200 rakımda 18 bin fideye çıkardı.

        Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümde 20 bine yakın çilek mahsulü yetiştiren 3 çocuk annesi Nuray Yaylak, sosyal medyadan ürünlerini tanıtarak dalından sofraya sunuyor. Yaylak, 3 yıl önce kendisine ait bir dönüm arazide devletten aldığı fide desteğiyle başlattığı çilek yetiştiriciliğini 18 bin fideye çıkardı. İmkan verilmesi halinde kadınların her işte başarılı olacağını belirten Yaylak, "Bu güzel ortamı büyük bir mücadele vererek başardık ama ilk etapta devletin verdiği 6 bin 500 fide ile başladık. Daha sonra kendi imkanımızla 18 bin fidye çıkardık ve 18 bin fide şu an bahçemizde. Çileklerimizi ürettik. Yaş sebze ve meyve üretimi riskli bir iş. Toros Dağları’nın tepesinde 1200 rakımda pazar yok. Sosyal medyada ürünleri tanıtıyorum. Bir müşteri geliyor, arkasından 3 müşteri derken müşterilerimiz çoğaldı. Nereden nereye diyorum. Kadın üreticilere durmayın çalışın, siz de başarın demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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