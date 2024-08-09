Bakan Uraloğlu: Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan 297 milyon avro kira bedeli elde edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Mersin'de açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mersin’de açılışı gerçekleştirilecek Türkiye’nin 58’inci havalimanı Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan Türkiye’nin, 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahip olduğunu kaydetti. Uraloğlu, ‘Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak’ hedefiyle hareket ederek Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini söyledi.

230 MİLYONUN ÜSTÜ YOLCU TAŞIMACILIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR Uraloğlu, 2002’den bu yana aktif havalimanı sayısını, açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26’dan 58’e çıkaracaklarını belirterek, “2053 hedeflerimiz kapsamında da aktif havalimanı sayımızı 61’e çıkaracağız. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını, 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. İstanbul Havalimanı’mız temmuz ayında da Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. 3 Ağustos’ta da Antalya Havalimanımız da iç ve dış hatlarda toplam 223 bin 217 yolcu ve bin 217 uçağa hizmet vererek rekor kırdı” dedi.

‘EN GENİŞ GÖVDELİ YOLCU UÇAKLARI İNİŞ KALKIŞINA İMKAN SAĞLAYACAK’ Hava yolu sektörünün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir imza daha attıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: “Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova’nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü, Çukurova Bölgesi'nin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokunuşlarla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu. Açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. KET 2 standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 yüksek sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, 2 yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanımızın tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin avrodur. 244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edeceğiz. 9 milyon yıllık yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pisti ile bölgenin tüm hava yolu ihtiyacını karşılayacaktır.”

‘LOJİSTİK AVANTAJLAR SAĞLAYACAK’ Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşa hizmet edeceğini, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacağını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: “Çukurova Uluslararası Havalimanı’mız bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi. Çukurova Bölgesi'nin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak. Çünkü bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemizin ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına gelmektedir."

‘YOLLAR SAYESİNDE ZAMAN VE AKARYAKITTAN YILLIK 578 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE EDİLECEK’ Tüm bunları gerçekleştirmek için havalimanlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının gelişmişliğinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Havalimanımıza hem D-400 devlet yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı’mızı inşa ederken eş zamanlı olarak havalimanımızın bağlantı yolları çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra; Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin kara yolu ve demir yolu ile havalimanına ulaşımını da sağlayacağız. Havalimanımızın kara yolu bağlantısını sağlayan yolumuzu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yolumuz sayesinde zamandan 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise yılda 10 bin 168 ton azaltmış olacağız. Havalimanımızın yapımı devam etmekte olan “Mersin – Adana-Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı'yla entegre olacak demir yolu bağlantısı üzerinde ise çalışmaları yoğunlaştırdık. Tüm inşa çalışmalarımızı da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demir yolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana’dan hem de Mersin’den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı’na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek" diye konuştu.