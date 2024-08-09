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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı

        MERSİN'de yasa dışı bahis ile haksız kazanç sağlayıp devleti zarara uğratan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:10
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
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        MERSİN'de yasa dışı bahis ile haksız kazanç sağlayıp devleti zarara uğratan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde, suç işlemek için örgüt kurmak, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal edip haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile birlikte toplam 369 fişek, belirtilen suçlarda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 45 bin dolar ve 26 bin 650 lira nakit ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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