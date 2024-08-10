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        Demir kapıya tırmanan 7 yaşındaki çocuk düştü; çenesine korkuluk saplandı

        MERSİN'de apartmanın kapısına tırmanırken düşen 7 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:15
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        Demir kapıya tırmanan 7 yaşındaki çocuk düştü; çenesine korkuluk saplandı
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        MERSİN’de apartmanın kapısına tırmanırken düşen 7 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı.

        Kesilen demir korkulukla hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı.

        Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1630 Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın demir kapısına tırmanan ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, dengesini kaybedince düştü. Bu sırada çocuğun çene kısmından kapının demir korkuluğu girdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, itfaiye ekiplerinin kestiği korkuluk ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun çene kısmından giren korkuluk, doktor gözetiminde alt kısmından itfaiye ekiplerin tarafından kesildi. Çocuk daha sonra ameliyata alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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