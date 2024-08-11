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        Ambulansa yumrukla saldırdı; o anlar kamerada

        MERSİN'inTarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:20
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        Ambulansa yumrukla saldırdı; o anlar kamerada
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.E. (56), gözaltına alındı. Saldırı anı ambulanstaki çalışan tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, M.E. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda bir ambulansın önü, 33 ADV 981 plakalı otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı. Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi. M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu. Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı. İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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