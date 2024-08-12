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        Mersin'de silahlı çatışmada ölen uzman çavuş ile amcası, son yolculuğuna uğurlandı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden izinli Uzman Çavuş Metin Denizedalan (32) ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:00
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        Mersin'de silahlı çatışmada ölen uzman çavuş ile amcası, son yolculuğuna uğurlandı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden izinli Uzman Çavuş Metin Denizedalan (32) ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) cenazeleri, toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sucular Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grup arasında tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan, amcası Abdurrahim Denizedalan ve karşı gruptan Mehmet Emin Şahin (56), hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Naci Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde ve yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde taraflarının yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı tespit edilen İbrahim Şahin, gözaltına alındı.

        6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Morgdaki otopsi işlemleri tamamlanan Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ın cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından amca-yeğenin cenazeleri, Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Emin Şahin'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan yaralı 6 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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