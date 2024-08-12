Mersin'de silahlı çatışmada ölen uzman çavuş ile amcası, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'inTarsus ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden izinli Uzman Çavuş Metin Denizedalan (32) ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) cenazeleri, toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sucular Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grup arasında tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan, amcası Abdurrahim Denizedalan ve karşı gruptan Mehmet Emin Şahin (56), hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.