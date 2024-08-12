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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 24 saatte 11 bin yolcu

        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos'ta törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 saatte 74 uçak trafiği gerçekleşti, toplam 11 bin 108 yolcu hizmet aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:55
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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 24 saatte 11 bin yolcu
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        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos'ta törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 saatte 74 uçak trafiği gerçekleşti, toplam 11 bin 108 yolcu hizmet aldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk iniş ve kalkışı yapan uçağın, Türk Havayolları'nın 'TK2462' sefer sayılı 'Gölbaşı' isimli uçağı olduğunu belirterek, "11 Ağustos'ta İstanbul'dan havalanan uçağımız 11.45'te Çukurova Havalimanımıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00'te İstanbul'a gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu" dedi. Bakan Uraloğlu, 24 saat içinde Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin veriler hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, "12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere Çukurova Uluslararası Havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

        'ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

        Bir gün içinde 10 binden fazla yolcunun Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan faydalanmasının, bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yolcu sayısındaki bu yoğunluk, havalimanımızın sadece Adana ve Mersin değil; tüm bölge için ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgeye gelen ve buradan ayrılan her bir yolcuya kaliteli ve güvenli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamaya devam edecek. Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi. Çukurova Uluslararası Havalimanımızla bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ilk kez deneyimleyen yolcular, konforlu bir yolculuk yaptıklarını belirterek, memnun kaldıklarını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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