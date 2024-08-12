Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 24 saatte 11 bin yolcu

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos'ta törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 saatte 74 uçak trafiği gerçekleşti, toplam 11 bin 108 yolcu hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk iniş ve kalkışı yapan uçağın, Türk Havayolları'nın 'TK2462' sefer sayılı 'Gölbaşı' isimli uçağı olduğunu belirterek, "11 Ağustos'ta İstanbul'dan havalanan uçağımız 11.45'te Çukurova Havalimanımıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00'te İstanbul'a gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu" dedi. Bakan Uraloğlu, 24 saat içinde Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin veriler hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, "12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere Çukurova Uluslararası Havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı" açıklamasında bulundu.