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        Evini ve aracını yakıp, intihara kalkıştı

        MERSİN'de ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:45
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        Evini ve aracını yakıp, intihara kalkıştı
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        MERSİN'de ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Y. (54), evini ve otomobilini ateşe verdikten sonra tarım ilacı içip, hayatına son vermeye çalıştı. Ramazan Y., hastaneye kaldırılırken, ev ve araç kullanılamaz duruma geldi.

        Olay, Toroslar ilçesi kırsalındaki Yüksekokul Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşayan Ramazan Y., evini ve otomobilini ateşe verdi. Ramazan Y., daha sonra tarım ilacı içip intihara teşebbüs etti. Alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. Adrese sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev ve araç, tamamen söndürüldü ancak itfaiyecilerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri ise Ramazan Y.'yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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