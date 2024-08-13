Mersin'de orman yangını

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edenler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale başlarken, bölgeye helikopter de gönderildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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