Mersin'de orman yangını; kontrol altında (2)
KONTROLALTINA ALINDIMersin'in Silifke ilçesinde Evkafçiftliği Mahallesi'nde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Mersin'in Silifke ilçesinde Evkafçiftliği Mahallesi'nde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.