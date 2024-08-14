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        İş insanından bir aydır haber alınamıyor

        MERSİN'in Tarsus ilçesinden, ticaret için Kuzey Irak'a giden iş insanı Ali Karani Ertargın'dan (51), bir aydır haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:10
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        İş insanından bir aydır haber alınamıyor
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinden, ticaret için Kuzey Irak'a giden iş insanı Ali Karani Ertargın'dan (51), bir aydır haber alınamıyor. Ertargın'ın ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

        İş insanı, 1 çocuk babası Ali Karani Ertargın, Kuzey Irak ve Türkiye arasında ticaretini yaptığı traktör yedek parça ve ekipmanlarının satışı için 14 Temmuz'da Tarsus'tan Süleymaniye bölgesine gitti. Kardeşleriyle 17 Temmuz'da telefonda görüşen Ertargın'dan bir daha haber alınamadı. Yetkili makamlara kaybolduğu yönünde başvurular yapan Ertargın'ın ailesinin bekleyişi sürüyor. Özlem Tanrıverdi (44), ağabeyinin 14 Temmuz'da Türkiye'den Irak'a geçiş yaptığını belirterek, "17 Temmuz’dan beri haber alamıyoruz. Süleymaniye'de gözaltına alındığına dair bilgi geldi bize. Akıbetinden hiç haber alamadık. Hayati tehlikesi olduğundan endişe ediyoruz, hiçbir haber alamıyoruz. Annem çok kötü hastalandı, yatalak şu anda zaten. Perişan durumdayız. Kızı da çok perişan oldu. Babasından haber alamamak onu çok üzüyor, bizi de çok üzüyor. Yetkililerden yardım talep ediyorum. En kısa zamanda güzel haberlerini almak istiyorum. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Devletimize güveniyorum. Yetkili makamlara sesimi duyurmak istiyorum lütfen yardımcı olun" dedi.

        'AİLESİ OLARAK PERİŞANIZ'

        Ali Karani Ertargın'ın ağabeyi Mustafa Ertargın ise, "Kendisi iş insanıdır. Irak'ta traktör malzemeleri, yedek parça alıp pazarlıyor, satışını yapıyor. Talepler üzerine Türkiye'ye sık sık giriş-çıkış yapıyor. Biz kardeşimizden 17 Temmuz'dan bu yana haber alamıyoruz. Bugün 1 ay oldu. Kardeşimizin hayatta olup olmadığına dair bir netice alamadık. O yüzden tüm Türk yetkililerinden kardeşimizi bize kavuşturmasını istiyoruz. Ailesi olarak perişanız. Annesi, kızı perişan. Lütfen sesimizi duyun bize yardımcı olun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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