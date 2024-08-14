Ezel, Malezya'daki matematik yarışmasında dünya ikincisi oldu

MERSİN'deyaşayan ilkokul öğrencisi Ezel Ali Altın (10), Malezya'da bu yıl 12'nci düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu. Kuala Lumpur'da Türk bayrağı açan Altın "Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" dedi.

Dünya Matematik Yarışması, (World Mathematics Invitational) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 12'nci düzenlenen yarışmaya 22 ülkeden 936 öğrenci katıldı. Türkiye'yi temsilen Kanguru Matematik Derneği ile Dönüşüm 350 Matematik Derneği ev sahipliğinde aralarında Mersin Yenişehir İlkokulu öğrencisi Ezel Ali Altın'ın bulunduğu 9 öğrenci, grup lideri Alinda Akarsu başkanlığında katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin dereceye girmek için ter döktüğü Kuala Lumpur'daki Dünya Matematik Yarışması sonunda ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, gümüş madalya alarak dünya ikinci oldu. Sonuçların açıklamasının ardından arkadaşları ile birlikte Malezya'da Türk bayrağı açan Ezel Ali Altın, yarışma sonrası memleketi Mersin'e döndü.