Mersin ve İstanbul limanlarında 730 bin parça kaçak eşya ele geçirildi

TİCARETBakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı ve İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan kontrollerde, yaklaşık 730 bin parça/adet kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, riskli olduğu değerlendirilen beyannameler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, değeri yüksek ticari eşyanın 'düşük değerli eşya' olarak bildirilmek suretiyle aldatıcı işlem ve davranışlarla yurda sokulmaya teşebbüs edildiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı kontrollerinde; Mersin Limanı ile İstanbul Ambarlı Limanı'nda 534 bin 940 adet güneş gözlüğü, 142 bin 140 adet optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 adet gözlük çerçevesi ve 1 bin 650 adet MOP (manuel paspas) cinsi ticari eşya yakalandı. Yaklaşık 730 bin parça/adet kaçak ticari eşya ile ilgili soruşturmalar, Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.