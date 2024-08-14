Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

        MERSİN'deuyuşturu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'deuyuşturu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 7 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Mersin ve İstanbul limanlarında 730 bin parça kaçak eşya ele geçirildi
        Mersin ve İstanbul limanlarında 730 bin parça kaçak eşya ele geçirildi
        Ezel, Malezya'daki matematik yarışmasında dünya ikincisi oldu
        Ezel, Malezya'daki matematik yarışmasında dünya ikincisi oldu
        Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi
        Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        İş insanından bir aydır haber alınamıyor
        İş insanından bir aydır haber alınamıyor
        Çenesine saplanan demir korkuluktan zorlu ameliyatla kurtuldu
        Çenesine saplanan demir korkuluktan zorlu ameliyatla kurtuldu