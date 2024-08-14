Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        'Yol verme' kavgasında araya giren babasıyla 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

        MERSİN'de, 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı çatışmada araya giren babası Mehmet Emin Şahin (53) ile uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ı (46) öldürdüğü öne sürülen İbrahim Şahin (24), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yol verme' kavgasında araya giren babasıyla 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de, 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı çatışmada araya giren babası Mehmet Emin Şahin (53) ile uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ı (46) öldürdüğü öne sürülen İbrahim Şahin (24), tutuklandı.

        Olay, 11 Ağustos akşamı, Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında 'yol verme' meselesinden çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen uzman çavuş Metin Denizedalan ve amcası Abdurrahim Denizedalan ile kavgada araya giren Mehmet Emin Şahin hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin ise yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı tespit edilen İbrahim Şahin, A.S. (38) ve M.G. (18) gözaltına alındı. Ölen Mehmet Emin Şahin'in, şüpheli İbrahim Şahin'in babası olduğu, kavgada araya girdiği sırada merminin isabetiyle yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Şahin tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaralı 6 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Mersin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden bi...
        Mersin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden bi...
        Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
        Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
        Şarkıcı Bergen, ölüm yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı
        Şarkıcı Bergen, ölüm yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı
        Akkuyu NGS'de 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu
        Akkuyu NGS'de 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı