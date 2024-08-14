Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren 45 dakika süren antrenmanda pas drili, 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

–Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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