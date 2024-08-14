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        Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

        –Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:40
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        Hatayspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
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        –Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren 45 dakika süren antrenmanda pas drili, 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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